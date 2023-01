MILANO (ITALPRESS) – I Popolari Liberali guidati da Carlo Giovanardi scendono in campo a sostegno della ricandidatura alla presidenza della Lombardia di Attilio Fontana. “Con 16 associazioni presenti sul territorio nazionale che si riconoscono in valori di tipo liberale di ispirazione cristiana, ci siamo confrontati e abbiamo fatto una scelta politica e culturale decidendo di entrare nella Lista civica Lombardia Ideale Fontana Presidente – ha spiegato Giovanardi, ex ministro di Forza Italia, oggi pomeriggio in conferenza stampa a Milano-. Faremo il possibile affinchè anche la lista del presidente abbia un successo significativo perchè Fontana se lo merita. Stimo il governo lombardo di ieri e di oggi, così come il comportamento di questa Giunta”. Inoltre, ha aggiunto Giovanardi, “Noi siamo lontani antropologicamente dalla sinistra e non ci convince un’ area che si posiziona come centrista, come si definiscono Renzi e Calenda, che, come ispirazione, rientra però nel centrosinistra”. Da parte sua Fontana si è detto “molto orgoglioso di poter annunciare questa ulteriore presenza di questa parte del mondo cattolico”, perchè, ha precisato, ” è rappresentativa di valori in cui crediamo che sono alla base delle scelte nella nostra amministrazione”.(ITALPRESS).

Photo Credits: xb5