Regionali, Damiani “Il Governo non avrà scossoni”

ROMA (ITALPRESS) - "Il centrodestra la sintesi la trova sempre, i nostri leader troveranno nelle prossime ore la quadra di quelle che sono le regioni ancora da decidere, ovvero Campania, Puglia e Veneto. La campagna elettorale è già iniziata, siamo pronti a dare battaglie al centrosinistra". Così Dario Damiani, senatore di Forza Italia, in occasione dell'evento "Regioni al voto/ Scenari e prospettive politiche", organizzato da Core, Youtrend e Italpress. xb1/fsc/mca2