Reggio Emilia, controlli della Guardia di Finanza sui prezzi dei carburanti: riscontrate irregolarità nel 38% delle verifiche

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Irregolarità nel 38% dei distributori di carburante controllati dalla Guardia di finanza di Reggio Emilia nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prezzi alla pompa. Dalla fine di febbraio a oggi le Fiamme Gialle hanno ispezionato 102 impianti stradali, oltre la metà di quelli operativi sul territorio provinciale, contestando violazioni in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi e irrogando sanzioni per decine di migliaia di euro.

Nel solo periodo estivo, tra giugno e agosto, sono stati controllati 36 distributori e accertate 17 violazioni. Le verifiche hanno riguardato, in particolare, la corrispondenza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati alle colonnine, oltre al rispetto degli obblighi di comunicazione dei prezzi attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).