Emilia-Romagna, dalla Regione 1,6 milioni per il sostegno all’occupazione femminile

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sostenere l’accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, promuovendone l’autonomia economica, la crescita professionale, il lavoro autonomo e l’imprenditorialità; favorire e incrementare progetti di welfare aziendale e welfare di comunità orientati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono i due obiettivi del nuovo bando biennale promosso dalla Regione Emilia-Romagna e approvato dalla Giunta nell’ultima seduta, per sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e il welfare aziendale. In tutto ammontano a 1,6 milioni di euro le risorse stanziate per il periodo 2027-2028, 800mila euro per ciascuna annualità.

“Una comunità più equa e più inclusiva vede le donne protagoniste nel mondo del lavoro– sottolinea l’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni-. E questo grazie anche a interventi come quelli che il bando della Regione sostiene. Siamo impegnati da tempo a promuovere il lavoro femminile perché è inaccettabile un gap ancora così profondo, sia in termini di occupazione che di retribuzione”.

“Questo nuovo bando si inserisce in una strategia regionale più ampia, che interviene su più livelli: dalla promozione delle pari opportunità alla prevenzione e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, dal sostegno alle persone in condizioni di fragilità alla costruzione di condizioni che permettano alle donne di entrare e restare nel mercato del lavoro, sviluppare pienamente i propri percorsi professionali e conciliare responsabilità lavorative, familiari e di cura”.

– Foto Regione Emilia-Romagna-

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