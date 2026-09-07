Premiati i team delle quattro Atenei dell’Emilia-Romagna protagonisti nelle competizioni internazionali

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dalle monoposto elettriche e ibride in cui software e intelligenza artificiale decidono quando frenare, accelerare o effettuare sorpassi, alle moto da competizione, ai rover per l’esplorazione planetaria, fino ai razzi e alle imbarcazioni elettriche. Sono alcuni dei progetti che hanno portato centinaia di studentesse e studenti delle quattro Università dell’Emilia-Romagna a misurarsi con sfide tecnologiche e competizioni internazionali. I protagonisti sono stati ricevuti oggi a Bologna in Regione dal presidente, Michele de Pascale, e dal vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, insieme ai rettori degli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Parma, ai docenti e ai rappresentanti dei team universitari. L’evento, dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti, è stato anche occasione per celebrare i risultati della stagione agonistica, che ha visto le squadre sul podio in importanti competizioni internazionali. Agli Atenei, promotori dei 12 progetti, è stata consegnata una targa di riconoscimento dell’impegno di ricerca e studio a cui hanno partecipato complessivamente circa 900 studenti e studentesse.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione con 400mila euro nell’ambito della legge regionale 2/2023 per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti, è un investimento che mette insieme università, ricerca e imprese e permette agli studenti di trasformare le conoscenze acquisite nei corsi di studio in prototipi concreti, sperimentando sul campo nuove tecnologie e lavorando in squadra. “Questi ragazzi e queste ragazze dimostrano ogni giorno che l’innovazione nasce dalla capacità di unire conoscenza, creatività e voglia di mettersi alla prova– sottolinea il presidente de Pascale-. Come Regione vogliamo continuare a investire nel sistema universitario e in tecnologie d’avanguardia, capisaldi per la crescita dell’Emilia-Romagna. Sostenere questi progetti significa dare fiducia ai talenti e creare le condizioni perché possano costruire qui il loro futuro”. “I team sono veri e propri laboratori di sperimentazione, nei quali gli studenti possono sviluppare competenze concrete e confrontarsi con le sfide tecnologiche che stanno cambiando il mondo– aggiunge il vicepresidente Colla-. Dalla mobilità sostenibile alla robotica, dall’automazione all’aerospazio, stiamo formando professionalità strategiche per il nostro sistema produttivo. Il rapporto tra università e imprese è fondamentale per continuare a rafforzare la competitività dell’Emilia-Romagna e, allo stesso tempo, offrire alle giovani opportunità di lavoro qualificato”.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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