Reggio Calabria capitale del gelato con la quinta edizione di “Scirubetta”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Trentaquattro maestri gelatieri, sette Paesi coinvolti e oltre 100 mila presenze sul Lungomare Falcomatà: sono i numeri della quinta edizione di "Scirubetta", il festival del gelato che ha trasformato Reggio Calabria in un laboratorio internazionale del gusto, dove tecniche, culture e filiere locali si sono intrecciate in un racconto condiviso. Tra premiazioni, degustazioni, talk e momenti istituzionali, è emerso come il comparto del gelato in Italia conti 9.345 laboratori con una spesa familiare annua di 60 milioni di euro. Al termine della kermesse, la Giuria Tecnica ha scelto i suoi campioni: Domenico Penna, Gianluca Montervino e Ghassan Boumellah. La Giuria Popolare ha premiato invece Mirco Errigo, Alessandro Squatrito, e Giorgio Lanza. fsc/gtr