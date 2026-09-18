Milano Serravalle, Catania “Sicurezza e qualità servizio priorità strategiche”

MILANO (ITALPRESS) - Un nodo strategico da 185 chilometri, 500 mila veicoli al giorno e due corridoi europei che vi transitano: è la fotografia scattata da Elio Catania, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. La rete gestita dalla società – il tratto di A7 da Milano a Serravalle Scrivia e l'anello delle tangenziali est, ovest e nord di Milano – sostiene, come spiega Catania, sia il traffico "d'affari" legato alle imprese lombarde e del Nord Italia, sia un'intensa mobilità privata, con una densità di traffico tra le più alte in Italia. Il 20% dei flussi è costituito da mezzi pesanti. Tra le priorità strategiche dei prossimi anni, secondo il Presidente, ci sono la sicurezza e una sempre migliore qualità del servizio, grazie anche all’uso di tecnologie digitali e intelligenza artificiale: già oggi modelli matematici calcolano la velocità media ottimale per prevenire la formazione di code, mentre oltre 600 telecamere intelligenti installate lungo la rete monitorano volumi e velocità dei flussi e individuano comportamenti a rischio, come manovre in retromarcia o inversioni in autostrada. Droni sorvegliano il tratto dell’autostrada A7 per un monitoraggio rapido su incidenti e rallentamenti, mentre sensori e intelligenza artificiale alimentano il "gemello digitale" dei viadotti, per una manutenzione predittiva più efficace. gsl/sat