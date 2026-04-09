Referendum, Meloni “Rispettiamo esito, ma rammarico per storica occasione persa”

ROMA (ITALPRESS) - "La nostra coscienza è a posto, perché la riforma costituzionale della giustizia era uno degli impegni presi con gli italiani quando ci siamo presentati al loro cospetto. Come moltissime altre cose, lo avevamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo fatto una volta al governo. Perché è questo il modo in cui concepiamo la politica. Onorare il significato profondo della parola 'responsabilità'". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'informativa alla Camera. Il referendum ha visto una "grande partecipazione e una altrettanto grande polarizzazione, un confronto serrato, non sempre sul merito, ma con un esito chiaro. Noi rispettiamo sempre il giudizio degli italiani anche quando non coincide con le nostre opinioni", ha detto. "Rimane il rammarico per aver perso un'occasione storica di modernizzare l'Italia, ma la riforma della giustizia rimane una necessità, auspico che il cantiere di quella riforma non venga abbandonato perché i problemi rimangono e abbiamo il dovere di trovare soluzioni non certo contro la magistratura ma a favore di una magistratura libera da condizionamenti ideologici", ha concluso. xb1/tvi/mca1 (Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)