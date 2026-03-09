Referendum, Meloni “La magistratura ha perso autorevolezza, correggere storture”

ROMA (ITALPRESS) - "La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, è indispensabile per far funzionare l'Italia. Se non è efficiente, efficace, meritocratica, una parte fondamentale del meccanismo che definisce il nostro benessere si inceppa e i cittadini lo pagano. Tutti i cittadini. Non solo quelli che hanno a che fare direttamente con la giustizia, perché i giudici decidono su moltissimi aspetti della nostra vita, sulla sicurezza, sull'immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale". Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un video diffuso via social. "È un potere enorme - aggiunge -, ma è anche l'unico caso in cui, a questo potere, quasi mai corrisponde un'adeguata responsabilità. Perché se un magistrato sbaglia, se è negligente, se ad esempio, come purtroppo è accaduto, si dimentica in carcere un imputato per quasi un anno oltre la scadenza del termine, nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla. Quel magistrato fa carriera, e chi subisce questa sventura può essere qualsiasi cittadino onesto". mgg/mca2 (Fonte video: profilo Facebook Giorgia Meloni)