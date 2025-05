Referendum, Ferrari (Cgil) “Il sì rafforza la tutela dei lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) - "Per i nuovi assunti da marzo 2015 oggi è negato il diritto alla reintegra soprattutto nel caso di licenziamenti economici o collettivi, di alcune fattispecie di licenziamento disciplinare. Se votiamo sì diamo loro questo potere, li rendiamo più forti non solo nel posto di lavoro, ma anche più complessivamente aumentiamo e rafforziamo il potere contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo dice Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, in un'intervista all'Italpress, in merito ai referendum dell'8 e 9 giugno prossimi. mrv/sat