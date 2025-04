Referendum, con “Futura” la Cgil lancia la corsa al quorum

ROMA (ITALPRESS) - A poco meno di due mesi dai referendum su lavoro e cittadinanza in programma per i prossimi 8 e 9 giugno, è partita da Milano "Futura - Il voto è la nostra rivolta", la campagna di promozione e informazione della Cgil per coinvolgere e portare ai seggi il maggior numero possibile di cittadini, in modo da raggiungere il quorum necessario. xh7/fsc/gtr