Piantedosi e Pisani rendono omaggio alle vittime della strage di Capaci

Piantedosi e Pisani rendono omaggio alle vittime della strage di Capaci

CAPACI (PALERMO) (ITALPRESS) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ed il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, hanno deposto una corona sul luogo della strage di Capaci, sull'autostrada, "per rendere omaggio al sacrificio di questi Servitori dello Stato": il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. tvi/sat/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)