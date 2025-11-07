Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione indebitamente percepiti, 62 persone denunciate a Enna

ENNA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna, nell’ambito della costante azione di vigilanza svolta dal Corpo nel settore della spesa pubblica, hanno individuato 62 persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza o dell’Assegno di Inclusione, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Ammontano a oltre 310 mila euro le risorse pubbliche ottenute illecitamente da cittadini italiani e stranieri che sono stati tutti segnalati alla Procura della Repubblica competente nonché all’INPS per l’adozione degli opportuni provvedimenti di recupero delle somme percepite.

La tempestiva ed efficace attività svolta dai militari nel corso dell’anno ha altresì permesso di individuare e bloccare, in relazione a entrambe le misure di sostegno, altri importi non ancora elargiti dall’INPS (con il quale il Corpo ha stipulato nel gennaio 2023 un Protocollo d’Intesa) pari a circa 177 mila euro riferibili a varie richieste ritenute illecite e naturalmente finalizzate alla percezione di tali sussidi.

