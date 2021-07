LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha proposto diciassette iniziative tra investimenti e riforme per l’approvazione della Commissione europea nell’ambito del “piano di recupero e resilienza” di 345 milioni di euro assegnati a Malta. Il segretario parlamentare per i fondi europei Stefan Zrinzo Azzopardi ha affermato che l’obiettivo è di investire metà dei fondi in progetti ambientali e un quarto per digitalizzare l’economia. Il governo maltese prevede di spendere 41 milioni di euro per un nuovo campus dell’Istituto di studi turistici, 50 milioni per rafforzare il sistema sanitario e 10 per digitalizzare il sistema giudiziario maltese, tra le altri iniziative. Il resto sarà speso per vari progetti.

In un tweet, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso sostegno al piano proposto da Malta.

Il Parlamento europeo ha approvato il piano di recupero e resilienza da 672,5 miliardi di euro.

(ITALPRESS).