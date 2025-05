Realpolitik – Pace in Ucraina, siamo a una svolta?

ROMA (ITALPRESS) - Siamo a una svolta per la guerra in Ucraina? Nella nuova puntata della rubrica dell'Italpress Realpolitik l'ambasciatore Giampiero Massolo parla della nuova fase che il conflitto potrebbe vivere nelle prossime settimane. "Non bisogna però confondere gli incontri diretti, a qualsiasi livello, seppure siano un fatto nuovo, con l'avvio di un vero e proprio negoziato di pace", afferma Massolo. abr/azn