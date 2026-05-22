Schifani “La mafia non è ancora sconfitta, non abbassiamo la guardia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Non possiamo e non dobbiamo mai abbassare la guardia: è evidente che la mafia non è stata definitivamente sconfitta e che adesso ha una dimensione diversa. Prima c'era la mafia della cocaina, del grande smercio, della produzione, degli appalti: adesso ha cambiato dimensione e si è data al racket e alle intimidazioni nei confronti dei commercianti, ma è sempre mafia e delinquenza che tende ad autoalimentarsi nell'illecito". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani a margine della presentazione, a Palazzo Jung a Palermo, del progetto e della mostra "Il segno della Rinascita. Gli Uffizi e le opere recuperate dalla strage dei Georgofili". "Sta a noi dare esempi e regole che consentano ai giovani di sfuggire dalla tentazione del reclutamento dando loro la possibilità di nuovi percorsi educativi che li facciano uscire da contesti familiari criminali", ha aggiunto. xd8/sat/mca1