Medicina Top – 23/5/2026

MILANO (ITALPRESS) - La continua ricerca sul tumore del seno e una malattia urologica poco nota, la malattia di La Peyronie: sono i temi dell'ottantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Paolo Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Milano e presidente della Fondazione Umberto Veronesi; Carlo Bellorofonte, specialista un Urologia e in Andrologia. Tra gli ospiti anche Milly Semeraro, ideatrice e direttrice del Festival dei Sensi. fsc/gsl