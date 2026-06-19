Realpolitik – Iran: tutto risolto?

ROMA (ITALPRESS) - La guerra Usa-Iran si può considerare conclusa definitivamente? L'accordo - anche quello che sarà firmato - non è un vero accordo ma un'intesa su un futuro accordo. Le prossime settimane, o forse mesi, ci diranno di più. Intanto viviamo in uno stato di equilibrio (provvisorio) di deterrenza e di convenienza. Basterà e quanto durerà? Nella nuova puntata del format dell'Italpress Realpolitik l'ambasciatore Giampiero Massolo analizza i possibili scenari dopo la sigla del memorandum che ha consentito il cessate il fuoco tra i due Paesi. abr/azn