TORINO (ITALPRESS) – L’assemblea dei delegati della società Reale Mutua di Assicurazioni si è riunita per l’esame del preconsuntivo 2023 e l’approvazione del preventivo e dei benefici di mutualità per il 2024. Reale Group prevede di registrare un ottimo risultato consolidato nel bilancio annuale 2023 redatto in conformità ai nuovi principi contabili internazionali Ifrs 17 e 9: raccolta premi complessiva: +9,1% rispetto al dato di consuntivo 2022, in crescita sia nel danni (+6,3%) sia nel vita (+15%) e superiore a 5,8 miliardi; risultato netto positivo pari a 184,6 milioni (+77% rispetto al dato omogeneo di consuntivo 2022); combined ratio operativo danni, al 97,6% in linea rispetto al dato omogeneo dello scorso anno; patrimonio netto di 3,3 miliardi; indice di solvibilità del 257%, a conferma della grande solidità del Gruppo; benefici di mutualità per Reale Mutua: 9,8 milioni. Provvedimenti in favore dei propri assicurati per Italiana Assicurazioni e Reale Seguros: 1,3 milioni.

Fitch Ratings conferma, per Reale Mutua e per la sua controllata spagnola Reale Seguros Generales, il rating di solidità finanziaria (IFS) A-, valore di due notch superiore a quello dell’Italia (“BBB”) e migliora l’ outlook da “stabile” a positivo. “Siamo molto soddisfatti degli eccellenti risultati di questo 2023 – ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Group – nonostante il potente impatto sui risultati tecnici degli eventi climatici, la cui ricorrenza e severità sono ormai in costante incremento, Reale Group ha dimostrato, grazie a tutte le sue Persone, straordinarie capacità di reazione, registrando utile e raccolta premi da record. La sua stabilità è confermata non solo da un indice di solvibilità tra i più alti del mercato, ma anche da Fitch che conferma il rating A-, con outlook positivo, registrando un miglioramento rispetto al 2022. Guidati dai principi di mutualità e sostenibilità, guardiamo al futuro con grande prudenza, ma anche con l’ambizione di continuare a garantire l’eccellenza ai nostri soci/assicurati e la generazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Reale Group –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]