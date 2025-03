Si chiude il martedì di Champions League, con le prime quattro gare d’andata degli ottavi di finale che sembrano emanare già alcuni verdetti in vista dei quarti. Vince l’Aston Villa, che nella partita delle 18:45 batte 3-1 il Bruges e partirà dunque in vantaggio nella sfida di ritorno del Villa Park. Termina invece 2-1 per il Real il derby di Madrid, che batte l’Atletico grazie alle reti di Rodrygo e Brahim Diaz. A valanga poi l’Arsenal sul Psv, con il 7-1 rifilato dagli uomini di Arteta ai campioni d’olanda che ipoteca la qualificazione per i Gunners. Solo un pari, infine, quello di Dortmund tra Borussia e Lille, con le reti di Adeyemi e Haraldsson.

A Madrid il primo colpo della serata lo battono i Blancos con Rodrygo che stappa il match dopo appena quattro minuti. Nasce tutto da un’imbucata illuminante di Valverde, che sorprende Galan e innesca il numero 11 del Real: rapido nel rientrare sul sinistro, il brasiliano libera un tiro a giro imprendibile per Oblak. Tuttavia la squadra di dopo venti minuti iniziali di sofferenza, l’Atletico prende il controllo delle operazioni e, al 32′ riesce a trovare il pari, grazie ad una magia di Alvarez. Proprio però nel momento di maggiore fiducia dell’Atletico, il Real riesce a tornare in vantaggio, grazie all’assolo di Brahim Diaz: al 55′ l’ex Milan scuote i Blancos, entrando in area, dribblando Gimenez e segnando il 2-1 con un tiro all’angolino basso.

L’Arsenal travolge il PSV vincendo la gara d’andata degli ottavi di Champions per 7-1. Match praticamente a senso unico, decisive le reti di Odegaard (doppietta), Timber, Nwaneri, Merino, Trossard e Calafiori. Sconfitta pesantissima per gli olandesi che ai playoff avevano superato la Juventus, la qualificazione ora è una missione praticamente impossibile.

Due reti negli ultimi minuti invece per l’Aston Villa, che viola il Jan Breydel Stadium e mette un piede ai quarti di finale di Champions: battuto 3-1 il Brugge grazie all’autogol di Mechele, le reti di Bailey e Asensio. Belgi propositivi ma spreconi e ai quale servirebbe un miracolo per ribaltare la situazione tra 8 giorni al Villa Park di Birmingham.

Termina 1-1 infine la sfida tra Borussia Dortmund e Lille, con un primo tempo giocato meglio dai padroni di casa, che vanno avanti con un gol tutto di talento di Karim Adeyemi (22′). Nella seconda frazione la formazione di Kovac si abbassa troppo e subisce il gioco di qualità del Lille, che al 68′ troverà il definitivo pareggio con Haraldsson su invito di Jonathan David.