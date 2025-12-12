Re Carlo d’Inghilterra: “Le cure per il mio cancro saranno ridotte nel nuovo anno”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Re Carlo III sta meglio e le cure per il suo cancro saranno ridotte nel nuovo anno. Ad annunciarlo lo stesso sovrano in un discorso televisivo trasmetto da Channel 4 per la campagna Stand Up To Cancer.

Carlo d’Inghilterra ha voluto condividere la buona notizia, affermando che una diagnosi precoce e un “intervento efficace” consentiranno di ridurre le cure nel nuovo anno. “Questo traguardo è sia una benedizione personale che una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro” ha aggiunto nell’importante aggiornamento sulla sua salute da quando ha annunciato la sua diagnosi nel febbraio 2024.

“La diagnosi precoce salva semplicemente delle vite. So per esperienza personale che una diagnosi di cancro può essere travolgente. Ma so anche che la diagnosi precoce è la chiave che può trasformare i percorsi di cura, regalando tempo prezioso alle équipe mediche”, ha affermato il Re. “La tua vita, o quella di una persona cara, potrebbe dipendere da questo” ha concluso.

