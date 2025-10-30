Re Carlo III avvia il processo per togliere i titoli reali al principe Andrea

ROMA (ITALPRESS) – Re Carlo III, si legge in una nota di Buckingham Palace, ha ordinato di avviare il processo “formale” per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di
Principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di Duca di York.
L’ex Principe sarà noto solamente come Andrew Mountbatten Windsor. Inoltre, la nota informa che Andrea dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]