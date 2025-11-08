Rauti “Urgono investimenti europei per la difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte alle nuove minacce, alla guerra ibrida ed alla instabilità pervasiva , urgono investimenti europei per difesa. Gli investimenti in difesa garantiranno sicurezza e deterrenza e sono pianificati nell’ottica di garantire la nostra autonomia strategica. Con i Fondi europei e la “Readiness 2030″ si punta ad una difesa europea pilastro complementare della NATO”. Lo afferma a Sky Tg24 Agenda il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti.

“Con il Governo Meloni – prosegue Rauti – l’Italia ha riacquistato centralità nello scenario internazionale, insieme ad autorevolezza e credibilità. La stabilità politica nazionale ci rende affidabili anche agli occhi degli investitori esteri e dei nostri alleati dell’Unione Europea e della NATO. Sulle politiche migratorie, il Governo Meloni è riuscito ad inserire la questione dei flussi al centro dell’agenda europea, come responsabilità comune e da condividere. Calano gli sbarchi ed aumentano i rimpatri e l’Italia non è più il “campo profughi” dell’Europa”.

– foto d’archivio ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).