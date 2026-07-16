Rauti “Significativa missione istituzionale nell’Artico norvegese”

ROMA (ITALPRESS) – “All’Ambasciata italiana a Oslo per ringraziare l’Ambasciatore Andrea Cavallari e tutto il personale per il prezioso supporto e la condivisione assicurati durante la missione istituzionale nell’Artico norvegese con una due giorni di impegni a Tromso. Martedì 14, a bordo di Nave Alliance , importante bilaterale con il Segretario di Stato alla Difesa Andreas Flåm per rafforzare il dialogo tra Italia e Norvegia sui temi della sicurezza dell’Alto Nord, della cooperazione in seno all’Alleanza – anche in ambito spaziale- e della tutela delle infrastrutture strategiche underwater”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti.

“Mercoledì 15 visita a bordo di Nave Alliance, unità della NATO con equipaggio e bandiera della Marina Militare, per ringraziare il Comandante e l’equipaggio – aggiunge –. La Nave è impegnata nel programma di ricerca scientifica Hight North e nella Missione NATO Task-Force X Arctic che confermano il contributo italiano alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica e alle capacità operative dell’Alleanza per la sicurezza nell’Artico e per quella euroatlantica. Si conclude una missione significativa per la Difesa italiana impegnata a consolidare la cooperazione istituzionale con il Paese scandinavo ed a rafforzare la proiezione dell’Italia in un’area di crescente rilevanza strategica per gli equilibri geopolitici globali”.

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