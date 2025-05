Rauti riapre il Sacrario di Asiago “Valorizzare la memoria è un dovere”

ASIAGO (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno speciale: abbiamo riaperto il Sacrario Militare di Asiago, simbolo di valori universali e di rispetto per i Caduti, restituendolo al suo territorio ed alla fruizione pubblica”. Così il sottosegretario alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, intervenuta in rappresentanza del ministro Guido Crosetto alla cerimonia. L’Ossario di Leiten – che custodisce i resti di oltre 54.000 soldati, noti ed ignoti, italiani e austroungarici della Prima Guerra Mondiale -era stato chiuso ai visitatori nel giugno 2023.

“Onorare i Caduti, valorizzare i luoghi di memoria collettiva e condivisa ed i Sacrari Militari, ricordare chi ha messo la Patria, un’idea, un’ideale al di sopra di tutto – sottolinea il Sottosegretario – è un dovere istituzionale e civico ed un impegno educativo verso le giovani generazioni alle quali dobbiamo trasmettere il senso della storia ed il valore della Nazione”.

Alla riapertura hanno contribuito l'”Ufficio per la Tutela della Cultura e della memoria della Difesa” e il Genio Militare, che ha ripristinato le condizioni di sicurezza, in attesa di altri interventi strutturali e dei lavori di restauro conservativo già programmati e preventivati.

Rauti ha ringraziato la “Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale” ed il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, per gli interventi di valorizzazione di questo Sacrario e di altri luoghi della memoria.

Il Sottosegretario ha ricordato che “la Difesa non è solo presidio della sicurezza della Repubblica e dei suoi cittadini ma anche un’Istituzione che contribuisce a custodire la memoria storica e i valori della Nazione”.

“La Difesa sta sostenendo una progettualità articolata, dedicata ai luoghi della memoria con una particolare attenzione – ha concluso Rauti – per i Sacrari militari sul territorio nazionale e per quelli all’estero, in cui riposano le spoglie di soldati italiani caduti in battaglia”.

