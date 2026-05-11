Rauti “Nuovo volume sulla Brigata Folgore viaggio nell’identità amaranto”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Un ‘lancio’ immersivo nel mondo militare e nella comunità umana della Brigata Folgore; pagine che si attraversano come un’esperienza esistenziale, individuale e comunitaria, nell’identità amaranto: coraggio, disciplina, spirito di sacrificio e senso del dovere”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti oggi a Firenze alla presentazione del volume “Come Folgore dal cielo” edito da Giunti. Il libro – che si apre con i saluti del Ministro della Difesa Guido Crosetto – nasce in comunità di intenti tra la componente militare e la sensibilità del mondo civile ed editoriale “nella consapevolezza che le eredità morali vanno custodite, raccontate e trasmesse. È il segno di una Nazione che sa fare Sistema nel non disperdere gli ideali e nel formare le nuove generazioni. Un libro-viaggio, un ponte ideale tra chi c’era, chi c’è e chi ci sarà”, ha evidenziato la Senatrice.

“Queste pagine ricostruiscono e restituiscono la vitalità di una unità d’élite tra memoria e testimonianza – continua Rauti – dalla formazione all’addestramento, dalla partecipazione alle missioni di peacekeeping keeping alle Operazioni in territorio nazionale. Si tratta di un volume corale sullo spirito di corpo delle Aviotruppe che contraddistingue la Brigata e che raccoglie le voci di tutti i paracadutisti: dai Comandanti ai Graduati e quello che emerge è il significato di una appartenenza indentitaria al basco amaranto”. Nel libro risuona come un’eco lontana ma sempre presente anche la voce di El Alamein “tra quelle dune i Leoni della Folgore respinsero ogni tentativo di sfondamento, resistendo ‘al di là di ogni possibile speranza’ come riconobbe il nemico – ha concluso la Senatrice – soldati che hanno dato l’esempio perché un militare non fa il paracadutista: è un paracadutista”.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

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