Rauti “Necessaria una road map per la difesa europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Il terzo ‘compleanno’ del Governo Meloni coincide oggi con le comunicazioni in Parlamento del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo. Tantissimi i temi e tutti strategici, dalla semplificazione normativa dei Regolamenti europei alla revisione degli obiettivi climatici. E, in particolare, la politica estera, il conflitto in Ucraina, la tregua a Gaza, gli impegni della Difesa e l’analisi degli scenari geopolitici globali.

“E’ necessaria una road map per la difesa europea che consideri l’adeguato sostegno finanziario nella consapevolezza che la sicurezza nazionale resta una competenza sovrana di ogni Stato membro. Il Governo conferma l’obiettivo di costruire un pilastro di Difesa dei confini europei europea, complementare alla Nato. L’Italia è stata ed è fortemente impegnata nello sforzo umanitario a Gaza con aiuti alimentari e sanitari e – in una cornice di sicurezza – siamo pronti a contribuire con i nostri Carabinieri (già da anni presenti a Gerico), per la formazione della Polizia palestinese e nella missione Ue per Rafah. La nostra Nazione è disposta a contribuire ai lavori del ‘Board of Peace’ ed a fare la sua parte nel piano del ripristino delle infrastrutture – anche sanitarie- essenziali a Gaza e nel futuro processo di ricostruzione. La maggioranza degli Italiani apprezza il lavoro del Governo Meloni – il terzo più longevo nella storia della Repubblica italiana – e noi continueremo ad impegnarci ed attuare il Programma per il quale siamo stati votati”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa.

