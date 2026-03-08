Rauti “Le donne sono un valore aggiunto nella Difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Un augurio sentito e affettuoso ed un abbraccio a tutte le donne impegnate in ogni settore lavorativo, nella famiglia, nella società. A tutte noi. Un augurio particolare alle donne della Difesa – al personale civile ed a quello militare – ed un ringraziamento per quello che fate ogni giorno, onorando il Giuramento e servendo la Patria in tutto il territorio nazionale e nelle missioni all’estero. Sono passati 26 anni dall’ingresso delle donne nelle Forze Armate ed è superata la stagione pionieristica dell’inizio e quella dei record: “La prima donna che…” ed ora possiamo parlare di leadership femminile consolidata, portatrice dei valori della cultura della difesa e testimonianza concreta sul campo di cosa significhi indossare un’uniforme e servire la propria Nazione. E’ come in un mosaico: le nostre squadre miste sono prassi di compiuta parità, stessi diritti, stessi doveri; non somma aritmetica ma sintesi di complementarietà, con l’elemento femminile come valore aggiunto”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).