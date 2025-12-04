Rauti “La guerra ibrida richiede una risposta proattiva e integrata”

ROMA (ITALPRESS) – “La guerra ibrida non è una minaccia episodica ma subdola e continua: richiede una risposta proattiva, integrata e multilivello, in linea con gli indirizzi del “Non Paper” presentato dal Ministro Crosetto”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti intervenendo al Defence Summit 2025, nel panel “L’evoluzione digitale per affrontare i nuovi scenari”, dedicato alle sfide emergenti per lo strumento militare. Rauti ha sottolineato come formazione e competenze rappresentino l’elemento abilitante della trasformazione digitale della Difesa: “Di fronte a minacce che spaziano dal cyber agli attacchi informatici, dalle tecnologie autonome all’intelligenza artificiale, la formazione interforze è decisiva per costruire professionalità capaci di operare in ambienti complessi e multidominio”.

Il Sottosegretario ha richiamato, inoltre, l’importanza di un ecosistema nazionale: “La difesa dal rischio ibrido non può essere solo militare. Servono cooperazione istituzionale, investimenti tecnologici e un nuovo rapporto tra Forze Armate, università e settore industriale”.

Rauti nel suo intervento ha evidenziato come la dimensione digitale sia oggi un vero teatro operativo, in cui minacce cibernetiche e guerra ibrida rendono il Paese più esposto ma anche più consapevole: “Il digitale amplifica le vulnerabilità, ma può diventare uno spazio di resilienza e deterrenza; con una formazione adeguata e con un approccio integrato, possiamo governare il cambiamento e rafforzare la sicurezza nazionale”.

In merito al dibattito in corso sulla leva volontaria il Sottosegretario ha ribadito che “il Ministro Crosetto non ha mai ipotizzato il ritorno a quella obbligatoria ma si sta lavorando ad un progetto ampio di riorganizzazione del comparto Difesa che prevede anche un nuovo modello di riserva selezionata su base volontaria – coerente con il sistema di Forze Armate professionali – composto da personale già formato e civili specialisti funzionali, con skill utili per interventi in situazioni di crisi”.

