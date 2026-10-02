Rauti “Italia e Austria rafforzano la cooperazione e la capacità di contrasto alle minacce”

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Un’occasione di confronto che conferma la solida amicizia tra Italia e Austria e rafforza il dialogo su temi securitari e capacità di contrasto alle minacce“. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti che a Vienna, ha incontrato il Kammel, Segretario Generale del Ministero federale della Difesa austriaco.

Al centro del bilaterale i temi della Formazione e dell’Addestramento interforze ed interoperabile, con scambio di esperienze, procedure e standard condivisi, in uno scenario in cui – continua la Senatrice – “l’instabilità pervasiva globale richiede deterrenza e prontezza degli strumenti militari ed un architettura europea di difesa e sicurezza”.

A giugno scorso il Sottosegretario aveva ricevuto la delegazione della Commissione per la difesa nazionale della Repubblica d’Austria. Il Bilaterale si inserisce nell’ iter definito dallo “Statement of intent” sottoscritto dal Ministro Crosetto con l’omologa austriaca Tanner.

Il documento prevede l’implementazione di una roadmap e contiene riferimenti puntuali alla resilienza europea, alla interoperabilità “by design”, alla condivisione dei requisiti, all’impiego di tecnologie emergenti – anche nei Domini cyber e spazio – ed alla protezione di infrastrutture critiche.

“Il bilaterale – conclude Rauti – conferma la soddisfazione per la cooperazione avviata nel dominio aerospaziale che definisce l’Italia come interlocutore privilegiato di una partnership reciprocamente vantaggiosa”.

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