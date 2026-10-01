Ddl riforma Difesa, Crosetto “Costruire oggi gli strumenti che serviranno al Paese domani”

ROMA (ITALPRESS) – “Le minacce cambiano rapidamente. Dobbiamo mettere la Difesa nelle condizioni di cambiare altrettanto rapidamente, costruendo oggi gli strumenti che serviranno al Paese negli anni a venire”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito al disegno di legge sul rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale, all’esame del Parlamento, che punta a rendere lo strumento militare più moderno, interforze, tecnologicamente avanzato e rapido nel rispondere all’evoluzione delle minacce. Il provvedimento si concentra sul rafforzamento delle capacità, dell’organizzazione e degli strumenti della Difesa, per adeguarli rapidamente alle nuove esigenze operative. “È una riforma pensata per il futuro della Difesa e del Paese. Non è la riforma di un ministro né di una parte politica: nasce dalle esigenze rappresentate dalle forze armate e guarda agli anni che abbiamo davanti”, ha aggiunto Crosetto.

Tra gli interventi principali: rafforzamento del contrasto alla minaccia ibrida; potenziamento del dominio cyber e introduzione dello specialista cyber militare; aggiornamento della disciplina dei sistemi senza equipaggio; maggiore interforzizzazione delle forze armate; accelerazione dei processi di acquisizione e sviluppo tecnologico, anche attraverso il Fast Prototyping; sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica militare; semplificazione delle procedure contrattuali e di certificazione; rafforzamento della cooperazione con i Paesi partner e della base industriale e tecnologica della Difesa; interventi sulle infrastrutture e sul patrimonio della Difesa. Quanto al tema del personale, degli organici e della riserva, sarà affrontato con un secondo disegno di legge, che richiede però coperture finanziarie pluriennali da individuare nell’ambito della legge di bilancio.

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