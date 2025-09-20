Rauti “Investire sulla Difesa è una necessità per garantire la sopravvivenza”

ROMA (ITALPRESS) – “È compito delle Forze Armate difendere lo Stato, i cittadini e la nazione; investire sulla difesa non è una scelta politica, né un capriccio ma una necessità per garantire la sopravvivenza”. Così la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, intervenendo al dibattito “Patria 2.0” a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, in cui ha sottolineato la necessità di rafforzare la Difesa nei domini tradizionali ma anche in quelli “nuovi ed emergenti, come ogni conflitto ibrido e asimmetrico comporta. Lo facciamo – ha aggiunto – non per fare la guerra ma per evitare la guerra. Perché abbiamo il dovere di difendere la patria e la nazione da eventuali attacchi. Come ogni persona mette in sicurezza la sua casa e la sua famiglia, la Difesa garantisce la sicurezza di una casa più grande e di una famiglia più grande: la nazione e la sicurezza di tutti”.

“Se vogliamo essere liberi, se vogliamo garantire la sovranità nazionale e difendere l’interesse nazionale non dobbiamo dipendere da nessuno, dobbiamo essere forti, sicuri e in grado di difenderci perché senza sicurezza non c’è libertà e non c’è democrazia. Negli scenari globali caratterizzati da minacce dobbiamo garantire la stabilità nazionale e contribuire a quella internazionale e mettere la patria al di sopra di tutto”, ha spiegato.

“La patria non è un concetto fluido, astratto, ma concreto perché coincide con confini geografici con tradizioni e cultura, con la memoria dei nostri avi, Nella memoria condivisa coincide con il ricordo di chi ha dato la vita per la patria. La Patria è una memoria dinamica e non statica e diventa progetto e responsabilità nella difesa dell’identità nazionale”.

– Foto ufficio stampa Isabella Rauti

(ITALPRESS).