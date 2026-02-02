Rauti “Investire su Stem e giovani per garantire la sicurezza futura”

ROMA (ITALPRESS) – “Le discipline Science, Technology, Engineering e Mathematics (STEM) sono una leva strategica per la sicurezza nazionale; una chiave di accesso al mondo, uno strumento per comprenderlo e migliorarlo. Investire sui giovani e sulla formazione in queste discipline significa rafforzare sicurezza, libertà e sviluppo, mantenendo la persona al centro della rivoluzione tecnologica”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, intervenuta, all’evento “STEM: le tecnologie per un futuro sicuro”, promosso da Leonardo e dalla Fondazione Leonardo ETS, in vista della Settimana Nazionale delle discipline STEM (4-11 febbraio).

Il sottosegretario – con Delega alla formazione ed alle pari opportunità in ambito Difesa – ha sottolineato come la Difesa sia “STEM per nascita e vocazione; forma capitale umano con competenze e capacità di utilizzo e governo delle nuove tecnologie – dall’Intelligenza Artificiale al quantum computing, dai droni ai big data, dal cloud al dominio cyber – in scenari caratterizzati da crescente complessità e minacce ibride”.

Rauti ha inoltre evidenziato che “investire nella formazione STEM rappresenta una azione di Sistema Paese, capace di favorire l’accesso al mercato del lavoro in settori dinamici e ad alto valore aggiunto, contribuendo anche a rimuovere stereotipi di genere e condizionamenti culturali che ancora incidono sul divario esistente”.

Il Sottosegretario ha richiamato l’importanza di un’evoluzione verso un approccio STEAM, che integri alle discipline scientifiche e tecnologiche i saperi umanistici, culturali ed etici. “Solo coniugando competenze tecniche e pensiero critico – ha spiegato – è possibile governare l’innovazione e costruire un nuovo umanesimo tecnologico, nel quale l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti restino strumenti al servizio dell’uomo e non ne sostituiscano il giudizio, la responsabilità e la creatività”.

All’evento hanno partecipato anche studenti delle classi 4ª e 5ª della Scuola Secondaria, coinvolti in un confronto diretto sui temi della tecnologia, della sicurezza e del futuro delle competenze STEM come investimento strategico per il Paese.

