Rauti “Innovazione tecnologica la chiave per una Difesa Europea competitiva e autonoma”

ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha partecipato al 1º Forum “Defence Procurement: la prospettiva nazionale per una Difesa Europea”, evento di confronto tra le Forze Armate e le industrie leader del settore , dall’alto valore strategico per la Difesa ed il “Sistema Paese” che ha visto l’intervento conclusivo del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Momenti di dialogo costruttivo – ha affermato Rauti – che confermano come l’innovazione tecnologica sia la chiave per una Difesa Europea competitiva e autonoma. Investire nella ricerca e nelle capacità industriali nazionali significa costruire il futuro della nostra sicurezza e difendere l’interesse nazionale”.

Il forum ha avuto un focus sulla produzione resiliente ed in grado di soddisfare necessità e su equilibrio virtuoso tra Difesa, industria e ricerca scientifica. Sono stati dedicati approfondimenti sui settori chiave del futuro (Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, Tecnologie Spaziali, Robotica, Applicazioni duali civili-militari). Durante il forum è stato firmato dagli stakeholder presenti un “Manifesto d’intenti” per uno studio a connotazione scientifica sullo scenario geostrategico e sulle necessarie evoluzioni capacitive dello strumento militare nazionale.

