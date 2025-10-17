Rauti incontra in Islanda il presidente del Consiglio Artico

REYKJAVÍK (ISLANDA) (ITALPRESS) – Nel corso della prima giornata dell’Arctic Circle Assembly, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, ha incontrato una nutrita delegazione del Consiglio Artico guidata dal presidente, l’ambasciatore del Regno di Danimarca, il groenlandese Kenneth Høeg. “L’Italia – ha dichiarato Rauti – è consapevole che la regione artica vive una fase di profonde trasformazioni con il progressivo scioglimento dei ghiacci, causato dai cambiamenti climatici, l’apertura di nuove rotte marittime e commerciali ed il rischio di unosfruttamento selvaggio delle sue risorse naturali, terre rare e materie prime strategiche; un ecosistema fragile e strategico che va protetto con impegni ed obiettivi comuni”.

“Nell’incontro con il presidente Høeg – ha sottolineato Rauti – abbiamo confermato il sostegno italiano al Consiglio Artico e alla sua governance dialogica ed inclusiva, esercitata in un momento di crisi dei multilateralismi, di instabilità pervasiva globale e di ritorno di politiche di potenza, con posture minacciose ed assertive”. Domani, nella giornata conclusiva, Rauti interverrà nella Plenaria ed è previsto il bilaterale con il Presidente e fondatore dell’Arctic Circle, l’islandese Olafur Grimsson, già Presidente della Repubblica d’Islanda per cinque mandati. L’assemblea, con circa 2000 partecipanti provenienti da 60 Paesi, si chiuderà con la presentazione del prossimo appuntamento “artico” internazionale previsto a marzo a Roma quando si svolgerà – per la prima volta in Italia – l’Arctic Circle Forum – Polar Dialogue.

