Rauti in Austria “Formazione interforze verso il modello duale Total Defence”

ROMA (ITALPRESS) – “Un Istituto di formazione con oltre due secoli e mezzo di storia, capace di accogliere l’innovazione per fronteggiare le nuove sfide”, così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, che ha visitato ieri in Austria l’ Accademia Militare Teresiana fondata nel 1751 da Maria Teresa d’Asburgo.

Un utile confronto in ambito Formazione tra due Paesi vicini e legati da una solida amicizia e da molte forme di collaborazione e “un’idea condivisa: la Formazione e l’ Addestramento sono una leva strategica: abilitatori della deterrenza moderna e fondamento della resilienza nazionale di fronte alle minacce ibride ed al cognitive warfare”, ha dichiarato la Senatrice – con delega alla Formazione del personale militare e civile della Difesa.

“Italia e Austria – continua – hanno consolidati scambi formativi in ottica interforze ed interoperabile. Nell’esercitazione “Wechselland2026” gli allievi austriaci si sono addestrati anche con 25 militari della Brigata “Julia” dell’Esercito; le Accademie Militari italiane e austriaca aderiscono al progetto europeo Military Erasmus (EMILYO); alcuni militari austriaci hanno frequentato in Italia corsi di comunicazione operativa ed è in programma la frequenza di corsi al Multinational CIMIC Group di Motta di Livenza ed al Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa”.

Oggi la Formazione della Difesa è sempre più interforze, secondo un modello “dual use” e di “total defence” ovvero non solo militare ma anche civile, interagenzia e in rete con il mondo universitario, della ricerca e con le industrie di settore. Un approccio integrato alla sicurezza e alla resilienza – anche cibernetica – che, dalla dimensione nazionale, si proietta su quella europea. In questa prospettiva si inserisce il concetto strategico e politico di “difesa continentale europea” – elaboraro dal Ministro della Difesa On.Crosetto – rivolto ai 27 Stati membri dell’Unione Europea per creare un sistema di sicurezza integrato su scala continentale, aperto anche a partner extra-UE che condividano lo stesso sistema di valori di pace e stabilità.

A Vienna, il Sottosegretario, in un bilaterale con il Dott. Kammel, Segretario Generale del Ministero federale della Difesa austriaco, si è confrontata su sistemi addestrativi e formativi e ha sottolineato che l’Italia sta lavorando ad un modello di forze di riserva per assicurare continuità d’azione in caso di guerra, crisi internazionali o emergenze nazionali.

– foto ufficio stampa sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti –

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