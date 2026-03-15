Rauti “Gli azzurri del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa degli esempi di resilienza”

CORTINA (ITALPRESS) – “Tifare alle gare degli atleti paralimpici azzurri è una energia contagiosa che trasmette sostegno e vicinanza ed a noi insegna cosa significhi la capacità di resilienza ed il raggiungimento degli obiettivi”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti in occasione della giornata conclusiva delle gare paralimpiche. “Il Team Azzurro paralimpico chiude i Giochi con 16 medaglie, traguardo che supera ogni precedente record. A questo straordinario successo hanno contributo anche gli nostri atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) con 3 medaglie: 2 Ori di Emanuel Perathoner nel para snowboard e l’Argento di Federico Pelizzari nel para sci alpino”, ha dichiarato il Sottosegretario. A questi Giochi Invernali, nel Team Azzurro di 42 atleti, il GSPD è stato rappresentato da 8 atleti qualificati: 3 nel para sci alpino, 2 nello snowboard e 3 nello sci di fondo e nel biathlon paralimpico.

“La Cultura della Difesa – prosegue Rauti – significa anche coesione e inclusione sociale. Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa nasce nel 2014 per sostenere militari che hanno riportato traumi permanenti in servizio o per cause di servizio, trasformando la resilienza in opportunità e lo sport in uno straordinario strumento di rinascita personale. Negli ultimi tre anni il Gruppo si è aperto anche a giovani atleti civili con disabilità, attraverso percorsi di contrattualizzazione. La Difesa investe sul futuro del GSPD, supporta e sostiene i suoi atleti e sa che dietro ogni medaglia ci sono invitti che vogliono continuare a dare il meglio di se stessi all’Italia”

“Le Paralimpiadi e le performance degli azzurri del GSPD ci lasciano una straordinaria eredità di valori che favorisce una trasformazione culturale – evidenzia il Sottosegretario – ed anche uno sviluppo nella ricerca con tecnologie sofisticate per soluzioni protesiche avanzate; nonché l’abbattimento di barriere per rendere le strutture accessibili e sostenibili ed aumentare l’offerta di servizi”.

La Senatrice sarà presente questa sera al Curling Olympic Stadium di Cortina per la cerimonia di chiusura della 14a edizione dei Giochi Invernali Paralimpici nell’esercizio della sua delega alle politiche per la disabilità ed alla promozione delle attività sportive militari. Il Sottosegretario è stata incaricata di seguire per la Difesa gli aspetti di supporto dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

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