Rauti “Centro Alti studi Difesa è un driver di innovazione formativa”

ROMA (ITALPRESS) – “La Formazione sta diventando un dominio strategico che attraversa quelli tradizionali e quelli nuovi. Una Formazione innovativa garantisce capacità di analisi, lettura prospettica e predittiva, strumenti di prevenzione e di deterrenza, come richiedono le nuove sfide”. Così il sottosegretario alla Difesa con delega alla formazione del personale militare e civile, senatrice Isabella Rauti, intervenendo alla cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2024/2025 del Centro Alti studi Difesa/Scuola Superiore Universitaria (CASD).

“Il CASD, vertice della “piramide formativa” della Difesa e pilastro della Formazione avanzata, è “driver” di un’innovazione formativa – ha sottolineato Rauti – che deve diventare “mutazione culturale” per affrontare la sfida delle sfide: il governo delle nuove tecnologie, declinando un pensiero prospettico e di visione”. La Senatrice ha fatto riferimento al fattore umano, che deve però rimanere sempre centrale. “Dobbiamo continuare con l’ammodernamento tecnologico, elemento chiave nelle sfide presenti e future, indispensabili per la gestione della complessità ma nell’ottica di un “nuovo umanesimo”, in cui la macchina non può e non deve sostituire la persona”.

Il Sottosegretario si è complimentato con il corpo docente, con il quadro permanente e con frequentatori del Centro, che forma dirigenti delle Forze Armate e del mondo civile, anche stranieri, offrendo Dottorati di Ricerca, Master di I e II Livello e Corsi di Alta Formazione.

– foto ufficio stampa sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).