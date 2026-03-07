Rauti alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi “Lo sport costruisce ponti e abbatte i muri”

VERONA (ITALPRESS) – “Si aprono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e fino al 15 marzo gli atleti con disabilità, provenienti da tutto il mondo, si sfideranno ricordandoci che lo sport paralimpico è motore di inclusione”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, che ha partecipato ieri alla cerimonia di apertura della XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali intitolata al tema “Life in Motion”. Con oltre 600 atleti provenienti da circa 50 Paesi, le Paralimpiadi sono un formidabile spettacolo sportivo ed un esercizio di resilienza ma anche solidarietà, fratellanza, coesione sociale e diffusione di valori universali. Inoltre, in un momento storico così delicato, lo sport contribuisce ad abbattere i muri e costruire ponti di dialogo e momenti di condivisione. L’Italia si presenta con una delegazione da record: 42 atleti impegnati in tutte le discipline para: scialpino; sci di fondo; biathlon; snowboard; curling e hockey. E “per la prima volta ai Giochi Invernali, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) partecipa con 8 atleti qualificati, un traguardo importante che conferma la crescita del Gruppo e l’impegno concreto della Difesa nella promozione dello sport paralimpico come motore di inclusione e misura del grado di civiltà di una Nazione”, ha dichiarato il sottosegretario, con delega alle politiche per la disabilità ed alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari.

Anche le Paralimpiadi si svolgono in forma “diffusa”: a Milano, Cortina e Tesero, interessando quindi tre regioni che racconteranno al mondo un Paese unito, accessibile ed inclusivo; che dimostreranno un modello di Sistema Italia vitale e virtuoso. “Dopo le emozioni e le vittorie dei Giochi Olimpici invernali, ora le Paralimpiadi meritano la stessa attenzione. Non spegniamo i riflettori, i Giochi Invernali continuano e questi atleti, campioni nella vita e nello sport, sono degli invitti e sono un esempio”, ha concluso Rauti.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).