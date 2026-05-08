FIRENZE (ITALPRESS) – “Ognuno di noi, ognuno delle persone che sono qua oggi sarebbe pronto a dedicare la propria vita per salvare i propri figli. Ogni padre, ogni madre metterebbe se stesso per i propri figli. È una cosa naturale. Ma pochi lo farebbero per i figli degli altri, per le madri degli altri, per le sorelle degli altri, per gli altri cittadini. Le forze armate, i Carabinieri, con il loro giuramento si impegnano anche a questo, a servirsi nell’estremo rispetto a difendere, a proteggere le libere istituzioni, i padri, le madri, i figli e gli altri cittadini”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo discorso alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15/o corso triennale. Poi rivolgendosi direttamente agli allievi Carabinieri oggi presenti Crosetto ha aggiunto: “Per questo noi siamo qua oggi, per onorare la vostra scelta per renderla più importante, per dare a voi e alle vostre famiglie il rispetto che merita una scelta di questo tipo, che è individuale ma è collettiva, perché ognuno di voi oggi diventa un pezzo, un tassello di questo Stato, un pezzo un tassello di questa Repubblica, un pezzo un tassello della sicurezza nostra e dei nostri figli”.

“Guardatevi intorno: siete Carabinieri, siete nella grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri, che è dentro la grande famiglia della Difesa, che è dentro la grande famiglia della Repubblica Italiana. Perché ci sono altri servitori dello Stato come voi che rispettando questa scelta saranno pronti a aiutarvi”. Crosetto ha poi proseguito: “Quando nel percorso difficile che avete davanti vi sentirete soli, in difficoltà, non chiudetevi in voi stessi, non affrontate da soli i problemi che la vita vi porrà davanti. Avete accanto di voi altri Carabinieri, altri militari, altre persone che saranno pronti a restituirvi il sacrificio che fino a voi hanno fatto. Non sentitevi mai soli. Sentitevi sempre parte di quel cosa più grande di voi. Perché questa è la Repubblica, questo è il fondamento su cui una Repubblica diventa grande, su cui la Repubblica si fonda”.

– Foto Ministero della Difesa –

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