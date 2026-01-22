ROMA (ITALPRESS) – “La guerra ibrida conferma che tra le minacce più invasive ci sono quelle della provenienti 3^ Dimensione; per intercettarle e neutralizzarle servono sistemi integrati di difesa aerea, contraerea e missilistica ed è questa la direzione in cui stanno lavorando la Difesa e le industrie di settore”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, oggi nella sede del Comando Artiglieria Controaerei (COMACA) di Sabaudia (LT) – accompagnata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, alla cerimonia di consegna all’Esercito dei nuovi sistemi d’arma missilistici, SAMPT New Generation e GRIFO. I nuovi sistemi SAMPT-NG e GRIFO “rappresentano una risposta adeguata della Forza Armata alle moderne minacce ed alle esigenze operative di protezione delle unità sul terreno, di modularità d’impiego ed interoperabilità e di tutela delle infrastrutture”. Il SAMPT-NG è prodotto dalla Joint Venture industriale italo-francese EUROSAM a cui partecipa MBDA Italia – filiale nazionale del principale consorzio europeo costruttore di missili – che ha prodotto anche il nuovo missile ed il nuovo lanciatore per il sistema d’arma missilistico GRIFO. “La difesa dalla minaccia ibrida non può essere solo militare, servono investimenti tecnologici e un nuovo rapporto tra Forze Armate, università e settore industriale – ha evidenziato Rauti – investire nella sicurezza non è solo una necessità e non è solo una spesa ma un volano per la crescita economica nazionale, un motore di sviluppo in termini di ricadute, di indotto occupazionale, di esportazioni, di acquisizione di tecnologie competitive”.

“Ci avviamo verso la realizzazione dello scudo spaziale italiano”, ha concluso Rauti, “che significa rafforzare la resilienza di infrastrutture e sistemi, tutelare i processi informativi, contrastare le leve di disinformazione e proteggere i cittadini da attacchi ostili che mirano le Istituzioni e la tenuta sociale. Significa costruire deterrenza difensiva, sicurezza nazionale e contribuire alla difesa europea”.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS).