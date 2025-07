Rauti a Genova per ‘Il Nastro Rosa Tour’ “Condividiamo i valori”

GENOVA (ITALPRESS) – “Il Nastro Rosa Tour è competizione velica ma anche gioco di squadra, condivisione e comunità di intenti. Vince l’equipaggio a conferma che l’individualismo non paga mai”: così il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, a Genova, alle premiazioni della 5^ edizione della regata “Nastro Rosa Tour” della Marina Militare – organizzata con Difesa Servizi e Sailing Series International (SSI) Sport&Events – alla quale hanno partecipato team velisti dei Gruppi Sportivi Militari della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza.

Il “giro d’Italia a vela”, partito da Venezia il 1 giugno e terminato a Genova ha affrontato dieci tappe nei mari del nostro Paese e toccato numerose città costiere; evento velico di altissimo livello – con la partecipazione di molti equipaggi stranieri – diffonde valori istituzionali, sportivi, identitari ed ambientali compresi nella Cultura della Difesa.

“Il Nastro Rosa Tour è anche il racconto dell’Italia vista dal mare, con le sue bellezze paesaggistiche e costiere, i suoi villaggi dei pescatori, e le tradizioni della gente di mare, le infinite identità locali che rafforzano l’identità nazionale ed il made in Italy”, ha aggiunto il Sottosegretario con delega ai Gruppi Sportivi Militari.

Oggi alcuni degli equipaggi sono usciti dal porto antico di Genova per una veleggiata costiera ed un saluto alla città; la Senateice è stata a bordo di un Beneteau Figarò 3 della Marina Militare Nastro Rosa Tour. “La pratica della vela si basa sulla coesione dell’equipaggio, la cui forza è lo spirito di gruppo ed il senso di appartenenza; nel team ognuno fa la sua parte dando il massimo che può, in comunità di intenti e per un obiettivo condiviso. È questo ‘stare sulla stessa, barca’”, ha concluso Rauti.

-Foto ufficio stampa Isabella Rauti-

(ITALPRESS).