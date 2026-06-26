Rauti a Expo Aid 2026: “Tutti insieme per costruire società inclusive e paritarie”

RIMINI (ITALPRESS) – “Costruire società inclusive e paritarie é una responsabilità comune, condivisa e collettiva che coinvolge politica, istituzioni, associazioni, cittadini, imprese e l’intero Sistema Paese, deve essere un gioco di squadra, l’unico che può fare la differenza”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, a Rimini, in occasione dell’EXPO AID 2026, il più grande evento nazionale dedicato al mondo della disabilità, all’inclusione ed al Terzo settore, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Il Sottosegretario Rauti – con delega alle politiche per la disabilità ed alle attività sportive nella Difesa – all’apertura del seminario “Atleti, tecnici e associazioni a confronto nello sport italiano”, al quale hanno partecipato associazioni di settore e atleti con disabilità, tra i quali rappresentanti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD).

“Lo sport aiuta ad abbattere tutte le barriere: fisiche, materiali e immateriali ed a superare pregiudizi e stereotipi. Gli atleti con disabilità ci insegnano ogni giorno il valore della resilienza, della determinazione e della capacità di superare ogni limite”, ha evidenziato Rauti.

“Il GSPD è la testimonianza che la ‘cultura della Difesa’ é coesione e prossimità, progetti inclusivi che declinano il principio di ‘non lasciare indietro nessuno’. Nato nel 2014, il Gruppo riunisce militari che hanno riportato traumi permanenti in servizio e, ora, anche atleti civili paralimpici contrattualizzati. Gli atleti paralimpici della Difesa – continua Rauti – hanno portato l’Italia sul podio in tutte le competizioni internazionali, dagli “Invictus Games” ai Giochi di Parigi (2024) ed a quelli invernali di Milano-Cortina 2026″.

Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa sarà protagonista – venerdì 3 luglio – dell’evento ‘Oltre l’onda: il GSPD sfida il Golfo di Napoli’, un ‘trimare’ (nuoto, canoa, vela) paralimpico, in concomitanza con la tappa in città del ‘Nastro Rosa Tour’ della Marina Militare, giro d’Italia a vela giunto alla sua 6^ edizione. Ha fatto tappa a Rimini – visitato dal Sottosegretario Rauti – anche il catamarano senza barriere ‘Lo spirito di stella’, impegnato nell’iniziativa velica ‘La forza del mare’, “il progetto gode del supporto della Difesa e di alcune aziende del settore.

“Anche l’edizione di ExpoAid 2026 conferma l’impegno complessivo delle Forze Armate in iniziative espressione della ‘cultura della Difesa’ intesa come coesione e inclusione sociale”, ha evidenziato Rauti. Oltre a seminari e workshop, l’ExpoAid26 accoglie stand espositivi ed informativi di associazioni di settore, Istituzioni, Forze Armate e Corpi dello Stato e si prosegue per l’intera giornata con la rassegna “Expo sotto le stelle”, spettacoli e musica per il grande pubblico.

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