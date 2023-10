Rating, Pichetto Fratin “Serve attenzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Preoccupati non siamo, dobbiamo essere attenti, perché sappiamo bene che i mercati internazionali sono un termometro, un indicatore delle condizioni in cui siamo", e "in questo momento gli spread viaggiano sui 200 punti". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito all'imminente aggiornamento di S&P del rating dell'Italia. xb2/sat/gtr