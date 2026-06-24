A Tunisi il Forum Italia-Tunisia, focus su partenariato e investimenti

TUNISI (ITALPRESS) - Rafforzare il partenariato bilaterale e promuovere nuove opportunità di investimento. Questo l'obiettivo del forum economico e commerciale italo-tunisino, che si è svolto a Tunisi e che ha visto una partecipazione ampia di rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e mediatici, oltre a giornalisti della stampa internazionale e locale. A inaugurare i lavori è stato il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha sottolineato che i due Paesi sono impegnati in un percorso condiviso di crescita, sviluppo, integrazione e rafforzamento delle relazioni strategiche ed economiche. Nel corso del forum la Prima Ministra tunisina Sarra Zaafrani Zenzri ha evidenziato che il governo sta portando avanti una serie di riforme per migliorare il clima degli investimenti e rendere il Paese più attrattivo per imprese e investitori. xt4/mgg/azn