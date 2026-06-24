Tg News – 24/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Botta e risposta Rutte-Crosetto, Trump critica Senato Usa - Afa, aumentati del 15% gli accessi al Pronto Soccorso - Lucca: uccide moglie e figlio, poi sale su tetto di casa, arrestato - Scarcerato Gianni Alemanno: “Esco da innocente” - Corte Conti: Irpef grava per 82% su dipendenti e pensionati - Caccia, estese aree consentite e specie cacciabili - MotoGp, Ducati annuncia separazione da Bagnaia a fine stagione - Meloni: “Importante mantenere solido rapporto Europa-Usa” - Previsioni 3B Meteo 25 Giugno azn