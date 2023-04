L’incredibile vittoria del Napoli a Torino con Raspadori, dopo due gol di Di Maria e Vlahovic annullati, ha spinto la squadra di Spalletti a un passo dallo scudetto, anche perchè i punti sulla Lazio, seconda, sono 17. La Juve può arrivar seconda, se non le ritoglieranno punti. La partita di Torino è stata mediocre nel primo tempo, animata nel secondo, col clamoroso finale a sorpresa. Ma il Napoli non ha rubato nulla. Aveva giocato meglio, tutto sommato. La sorpresona dell’Olimpico, dove il Torino ha vinto, favorendo (molto involontariamente, ma anche inutilmente) la possibile scalata della Juve al secondo posto. Un velenoso tiro da lontano di Ilic ha ingannato (grazie a un rimbalzo traditore della palla) Provedel, interrompendo la serie positiva della Lazio. L’arbitro Ghersini contestato da Sarri e assolto dal designatore. Il Milan ha faticato un bel pò e ha rischiato sul palo colto da Banda, prima di spezzare l’equilibrio con un bel colpo di testa di Leao che poi ha raddoppiato con una grande fuga e sinistro micidiale. Il Lecce, considerato lo scatto in avanti del Verona, rischia di essere coinvolto nella lotta per la salvezza. Rossoneri quarti con la Roma che deve ancora giocare.

Lukaku – graziato in coppa – si è svegliato (doppietta) e l’Inter ha vinto a Empoli, facendo dimenticare lo 0-1 dell’andata e risalendo in classifica. Anche Lautaro ha partecipato alla festa nerazzurra. La squadra di Inzaghi farà un bel finale di stagione? Nel Monday Night a Bergamo, la Roma – dopo la bella vittoria in Europa contro il Feyenoord – potrà aspirare al terzo posto contro un avversario che punta alla Champions. Atalanta senza Lookman e Ruggeri. Problemi per Smalling e Wijnaldum in casa giallorossa. Llorente e Celik in campo? All’andata nerazzurri vittoriosi per 1-0. Arbitro Irrati. La Fiorentina, subito due volte in gol con Kouamè e Saponara, credeva di aver vinto, ma il Monza ha risalito la corrente con un autogol di Biraghi e il pareggio di Dany Mota. Pessina su rigore ha concluso la vittoriosa rimonta brianzola. Dopo un lungo periodo felice, viola fermi. L’Udinese ha fatto la voce grossa contro la Cremonese, rifilandole tre gol. Forse è un pò troppo tardi per ritornare alle ambizioni di un tempo. La Salernitana (ottavo risultato utile consecutivo con Sousa) si è allontanata quasi definitivamente dalla zona-retrocessione rifilando tre gol a un Sassuolo ormai tranquillo. Forse troppo.

In zona salvezza, un passo avanti lo ha fatto il Verona che con una doppietta di Verdi ha battuto il Bologna, svegliatosi troppo tardi, ma che avrebbe potuto pareggiare nel finale. Per i rossoblu Europa più lontana. I veronesi ora sono a un punto dallo Spezia che ha pareggiato a Marassi. Sampdoria sempre più ultima: i tifosi hanno contestato Ferrero. Partita sospesa per sette minuti a causa dei fumogeni. Tonfo della Cremonese, infine, sul campo di un’Udinese che si è rifatta di qualche delusione. Per i grigiorossi, speranze al lumicino.

(ITALPRESS)

