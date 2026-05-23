MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell ha ottenuto la pole position della gara Sprint durante le qualifiche del venerdì in Canada. L’inglese è stato di poco più veloce del compagno di squadra Kimi Antonelli, garantendo alla Mercedes la prima fila per la gara breve del sabato. Alle loro spalle, il campione del mondo in carica Lando Norris, che è riuscito a rimanere davanti al compagno in McLaren, Oscar Piastri. Come sempre nelle qualifiche Sprint, le prime due sessioni sono state disputate obbligatoriamente con un set ciascuno di mescola Medium (C4). I dieci piloti che hanno completato la SQ3 hanno invece potuto montare un set nuovo di Soft (C5), completando due giri lanciati.

Nel suo secondo giro veloce, Russell ha segnato il miglior tempo di 1:12.965. E’ stato così premiato dal Direttore Motorsport di Pirelli, Dario Marrafuschi, con il Pirelli Sprint Qualifying Award. Nella prima sessione di prove libere, interrotta due volte dalla bandiera rossa, sono state invece utilizzate tutte e tre le mescole. La Hard è stata la protagonista, testata da tutti i team ad eccezione di Racing Bulls e Cadillac. La seconda opzione più usata è stata la Soft, mentre otto piloti hanno inserito nel loro programma anche la Medium.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

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