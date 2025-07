Rapporto SIAE,Nastasi “Situazione florida per lo spettacolo in Italia”

ROMA (ITALPRESS) - “Il rapporto SIAE 2024 fotografa una situazione molto florida per lo spettacolo in Italia", con, "250 milioni di spettatori, più di 4 miliardi di euro di spesa e quasi 3 milioni e mezzo di eventi. Alcuni settori che prima erano fanalino di coda quest'anno hanno avuto un boom: il jazz, il teatro e soprattutto il cinema. Sono dati che ci fanno ben sperare per il futuro”. Lo ha dichiarato il presidente SIAE, Salvatore Nastasi, a margine della conferenza stampa di presentazione del report realizzato in collaborazione con PTSCLAS. "Siamo passati dai grandi concerti del nord ad un’offerta più capillare in tutte le regioni italiane: segno che se l’offerta culturale è valida le persone vanno agli spettacoli", ha concluso Nastasi. xl5/tvi/mca1