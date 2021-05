LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta ha evitato il pericolo di essere inclusa nella lista grigia dal comitato antiriciclaggio del Consiglio d’Europa dopo aver compiuto “progressi significative” nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In una dichiarazione, Moneyval ha affermato che Malta è riuscita a soddisfare le aspettative generali dopo che Moneyval ha identificato una serie di carenze nel 2019. Ha affermato che Malta ha migliorato le misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dimostrando “progressi significativi” in conformità con gli standard della Financial Action Task Force.

Dopo aver identificato carenze nell’applicazione di alcune misure preventive, trasparenza delle entità giuridiche, supervisione e cooperazione internazionale, Moneyval ha chiesto al governo maltese di attuare una serie di misure legislative, regolamentari e istituzionali. “I passi positivi delle autorità maltesi hanno portato Moneyval ad assegnare a Malta valutazioni di conformità internazionale più elevate nelle aree menzionate.

Però il governo maltese deve riferire al gruppo di esperti su ulteriori progressi per rafforzare la sua attuazione delle misure antiriciclaggio.

L’opposizione nazionalista ha accolto con favore il rapporto Moneyval, descrivendolo come un risultato positivo per il paese. “Questo è un sollievo per Malta, per le imprese e per i lavoratori, in particolare nel settore dei servizi finanziari, che hanno visto anni di lavoro e investimenti messi a rischio a causa del modo in cui che negli ultimi sette anni il governo laburista ha minato le istituzioni e chiuso un occhio alla criminalità finanziaria”.

